​Covid 19, Comitato scientifico: «Il 30% dei pazienti esce da terapie intensive con insufficienza respiratoria»

Luca Richeldi del Comitato tecnico scientifico (Cts) ha parlato in conferenza stampa alla Protezione civile: «C'è per la prima volta una lieve diminuzione degli 'attualmente positivi', un segnale estremamente incoraggiante».

«I pazienti in terapia intensiva hanno molto spesso una polmonite, gli studi in altri Paesi ci dicono che il 30 per cento esce con un'insufficienza respiratoria; mi aspetto che i Covid Hospital seguano questi pazienti per vedere se necessitano di ossigeno, riabilitazione o altri interventi: speriamo abbiamo un problema respiratorio per il minor tempo possibile, ma sono sicuro che saranno seguiti nel migliore dei modi», ha detto Richeldi.

«Su 6 parametri solo uno, i deceduti, non va nella direzione voluta, ma gli epidemiologi ci dicono che sarà l'ultimo a calare; ha varie spiegazioni epidemiologiche, ma deve far riflettere su quanto successo e succede, la battaglia certo non è vinta, è un periodo di relativa tregua nella diffusione del virus, non è momento di abbassare la guardia». Così Luca Richeldi del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa alla Protezione civile.



