Covid, 1,4 milioni di italiani hanno gli anticorpi: «Sei volte in più rispetto ai dati ufficiali»

Gli italiani che hanno sviluppato gli anticorpi per il virus Sars-CoV-2, ovvero il nuovo coronavirus, sono un milione e 482mila, il 2,5% della popolazione residente in famiglia. Le persone che sono risultate con IgG positivo, cioè che sono entrate in contatto col Covid-19, sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia attraverso l'identificaziobe del Rna virale. Sono i primi risultati dell'indagine di sieroprevalenza sul sarsCov2 illustrati da ministero della Salute e Istat.

