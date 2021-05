Covid-19, un anno dopo il lockdown in Italia ci sono più malati e più morti

Domani l’Italia sarà tutta «gialla». Cade l’ultima barriera regionale alla mobilità (la Valle d’Aosta). Un fatto più simbolico che pratico (restando le limitazioni del coprifuoco, quelle dell’uso delle sale interne dei ristoranti, i banconi dei bar off limits, le mascherine, ecc.). Ma è un simbolo che si sovrappone a un altro simbolo, quello del ricordo dell’anno scorso, quando il 3 giugno cadde proprio il divieto di mobilità tra le regioni. Perché di Covid si muore più in questo maggio che nel maggio 2020 e ci si ammala più oggi che un anno fa.

Sembrano, tuttavia, due epoche lontanissime e diverse. Divise da una speranza, il vaccino, strumento vero per combattere a fondo il virus.

Quando l’Italia uscì dal primo lockdown, quello «duro» dal 9 marzo al 3 maggio 2020, dopo 55 giorni di chiusura totale della stragrande maggioranza delle attività produttive e commerciali (con una fase di altri 40 giorni di alleggerimento fino al 14 giugno) il Covid sembrava «domato» a 632 casi al giorno (media della settimana tra il 18 e il 24 maggio) e, in media, 125 morti al giorno. Negli ultimi sette giorni, in media, i nuovi casi sono stati quasi cinquemila e i morti 156, ovviamente al giorno.



Maggio 2020 godeva dell’effetto del lockdown: la malattia aveva attaccato duramente le regioni settentrionali, la Lombardia in modo particolare, e sostanzialmente «risparmiato» il resto del Paese.

Dei 61.295 di tutti i positivi (cioè quelli ricoverati e quelli in isolamento domiciliare) del giorno medio della settimana tra il 18 e il 24 maggio 2020, quasi la metà era in Lombardia (43,1 per cento), così come i nuovi casi giornalieri (51,2 per cento), la metà dei ricoverati in degenza ordinaria (45 per cento), e anche un malato in terapia intensiva su tre.



Per fare un paragone, nella stessa settimana di maggio 2020, in Campania c’era solo il 2,3% dei positivi italiani, l’1,5 per cento dei nuovi casi (una media di nove casi al giorno!), solo il 3,4 per cento dei malati in degenza ordinaria e l’1,2 in intensiva. A vedere cos’è successo da ottobre in poi, un vero Eden. Del resto era il clima di soddisfazione generale per lo schivato dramma che portò il 5 giugno al primo giorno senza nessun nuovo caso (ben otto furono i giorni di giugno con zero nuovi casi) e al 19 giugno al picco più basso del totale dei positivi: 125.



C’era ottimismo, senza un vaccino. Ottimismo - a guardarlo oggi - eccessivo. Ed è proprio nei giorni che segnavano il picco inferiore della pandemia che il virus ripartì: l’estate della Sardegna e delle feste al mare, la disastrosa «seconda ondata» di ottobre, Natale, la «terza ondata» di febbraio e marzo, per arrivare alle allegre tavolate di Pasqua. Un anno con i colori, dove il rosso non era il lockdown. E lo vediamo ora. La pandemia ha dilagato registrata dai grafici, implacabili, che inseguono il contagio.



Con la sorpresa, ma nemmeno tanta, che a distanza di un anno maggio 2021 registra più morti, più positivi, più ricoverati, più nuovi casi. Ma anche molti più tamponi. Perché sono i tamponi a inseguire e circoscrivere i focolai.

Il Covid è dilagato in tutto il Paese, da agosto in poi, sfruttando anche alcune tradizioni locali (come le feste dei cacciatori o dell’uccisione domestica dei maiali, o le scampagnate di Pasquetta che hanno diffuso il virus in modo massiccio nelle regioni meridionali; o le grandi manifestazioni che hanno contagiato l’Umbria, a un certo punto pareva quasi senza freni).



Così nei sette giorni appena trascorsi (dal 12 al 22) il numero dei ricoverati - rispetto a maggio 2020 - è triplicato in Campania e dimezzato in Lombardia, quello di tutti i positivi cresciuto di 15 volte in Campania (nonostante i bollettini ufficiali insistano nel non togliere dai positivi totali i 55mila guariti del periodo ottobre-dicembre, come documentato dal Mattino qualche giorno fa; con quei numeri sarebbe di 54 volte!), mentre in Lombardia (che va verso il dieci per cento della popolazione contagiata, ora è poco sotto 830mila unità) è cresciuto solo del 12 per cento e infine i morti in Campania passati dalla media di uno a 29 al giorno ma più che dimezzati in Lombardia da 46 a 19 al giorno.



La differenza profonda tra le due epoche è la speranza: l’anno scorso era quella dello «stellone», il richiamo alle misure individuali (anche con i moltissimi errori sull’obbligo delle mascherine e sulle discoteche), quest’anno la campagna vaccinale che conta di togliere spazio e aria al virus. In mezzo la disponibilità di tamponi per individuare il Covid: l’anno scorso in questi giorni se ne facevano in media 63mila al giorno, quest’anno 240mila al giorno. Ma a marzo nel picco della terza ondata se ne sono fatti 315mila.