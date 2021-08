Covid, Africa sempre più in affanno: «Solo l'1,5% della popolazione è vaccinata»

Estate 2021, dopo un anno e mezzo di lockdown a intermittenza si sperava che per questa stagione potessimo esserne usciti, ma non è così. Tutto il mondo rimane a rischio Covid ma nessun paese più dell'Africa dove le vittime sono aumentate dell'80% in pochi giorni e la variante Delta fa paura. Di tutte le dosi di vaccino somministrate nel mondo all'Africa è toccato meno del 2% e ad oggi solo l'1,5% della popolazione è completamente vaccinata. È l'allarme lanciato dal Direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo cui l'obiettivo da raggiungere nel mondo resta quello di vaccinare almeno il 10% della popolazione entro il mese di settembre e il 40% entro la fine dell'anno, ma si tratta, in alcuni casi, di «un traguardo molto lontano».

Covid, l'Africa al collasso: decessi aumentati del 43% nel giro di una settimana

Infatti, nonostante gli avvertimenti sulla minaccia del «nazionalismo vaccinale» e dell'abbandono dei poveri, la distribuzione globale dei vaccini rimane ingiusta e l'Africa ne è un esempio. Secondo le tendenze attuali, per l'Oms, quasi il 70% dei paesi africani non raggiungerà l'obiettivo di vaccinazione del 10% entro la fine di settembre. Infatti, anche se 3,5-4 milioni di dosi vengono somministrate settimanalmente nel continente africano, per raggiungere l'obiettivo di settembre, la cifra dovrebbe aumentare per raggiungere almeno 21 milioni di dosi ogni settimana. «Molti paesi africani si sono preparati bene per distribuire i vaccini, ma i vaccini non sono ancora arrivati», ha affermato il direttore dell'Oms.