Covid, per i primi sintomi Aulin e aspirina meglio del paracetamolo

Aulin e aspirina sono meglio del paracetamolo nella cura precoce dei sintomi del Covid e possono ridurre il rischio di ospedalizzazione. È quanto emerge da uno studio appena pubblicato su MedRxiv in versione pre-print dal titolo "Un semplice algoritmo per il trattamento domiciliare di pazienti Covid-19 per prevenire l'ospedalizzazione: uno studio di osservazione retrospettiva".

Lo studio in questione, condotto dall'Istituto di ricerca...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati