Covid, bambini immunocompressi non rischiano sviluppo di infezioni gravi

I bambini con un sistema immunitario indebolito non rischiano lo sviluppo di una grave infezione da Covid-19. È quanto emerge da uno studio dell'Università di Southampton pubblicato sulla rivista scientifica Bmj Open.

I ricercatori hanno osservato 1500 bimbi immunocompromessi e hanno notato che i sintomi, simili a quelli dell'infezione da Covid-19, erano comuni in molti dei bambini dei quali 110 con sintomi e che sottoposti al tampone sono risultati negativi.

Interessante anche quanto sottolinea lo studio in merito all'ansia: più della metà dei pazienti o dei genitori ha riportato alti livelli di ansia e nonostante l'assenza di sintomi gravi, questi punteggi sono rimasti costantemente alti per tutto il periodo di osservazione.

