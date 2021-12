Covid nei bambini, il rapporto Ecdc: «In un anno su 820mila positivi 640 in terapia intensiva e 84 morti»

I bambini contagiati da Covid negli ultimi 14 mesi in Unione Europea sono più di 820mila. Quasi 10mila (1,2% del totale) hanno avuto bisogno di ricovero (9.611), mentre in 640 sono finiti in terapia intesiva e 84 sono morti. I dati arrivano dal monitoraggio condotto dall'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e sono stati pubblicati su Eurosurveillance.

Nel focus, che è stato condotto su dieci Paesi europei (Austria, Cipro, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Slovacchia e Svezia) prendendo in esame bambini e ragazzi (da 0 a 17 anni) è stata evidenziata anche un'intensificazione di ricoveri a partire dal 2021, con una crescita registrata in particolare dallo scorso luglio.

Sulla base dei dati disponibili, l'Ecdc spiega che sono i più piccoli (0-2 mesi) a presentare il rischio più elevato di ospedalizzazione. Le probabilità di sviluppare una forma grave di infezione sono più alte tra i bambini con problemi di salute preesistenti, ad esempio di tipo oncologico o diabete. Le probabilità di ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva e morte erano rispettivamente 7, 9 e 27 volte più alte tra i bambini con almeno un'altra malattia rispetto a quelli senza malattie pregresse.

Tra i bambini con comorbilità, le patologie più frequentemente riportate sono state cancro (20,7%), diabete (18,2%), malattie cardiache (15,9%) e polmonari (11,8%).

