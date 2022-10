Bollettino Covid di martedì 11 ottobre, 66mila casi e 80 morti: quasi 300 ricoverati in più in un giorno

Covid in Italia, il bollettino di martedì 11 ottobre 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 65.925 su 333.204 tamponi (ieri erano stati 15.089 su 83.426 tamponi), per un tasso di positività del 19,7% (ieri era del 18%). I morti di oggi sono 80 (ieri erano stati 51).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 22.896.742 (+65.925) di cui 22.198.173 dimessi e guariti (+48.345) e 177.650 morti (+80). Gli attualmente positivi sono 520.919 (+17.492) di cui 514.436 in isolamento domiciliare (+17.212), 6.259 ricoverati con sintomi (+272) e 224 malati in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 42 (ieri erano stati 23).