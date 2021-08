Covid, bollettino Italia 13 agosto: in aumento contagi (7.409) e morti (45). Tasso di positività al 3,28%

Bollettino Covid in Italia di oggi 13 agosto 2021. Sono 7.409 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.270. Sono 45 invece le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 30. Sono 225.486 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 216.969. Il tasso di positività è del 3,2%, stabile rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.427.827, i morti 128.379. I dimessi e i guariti sono invece 4.175.198, con un incremento di 4.388 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 124.250 con un aumento di 2.965 nelle ultime 24 ore.

Bollettino Covid Lazio, oggi 613 positivi (276 a Roma) e tre morti

Sono 369 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.033, con un incremento di 58 unità rispetto a ieri.

Contagi, Sicilia al top, poi Toscana e Veneto

In Sicilia si registra l'aumento maggiore dei contagi con 1.101 casi, a seguire la Toscana con 819 e il Veneto con 771. Gli attualmente positivi salgono a 124.250 (+2.965), di cui 120.848 isolati a casa (+2.890), 3.033 ricoverati con sintomi (+58) e 369 (+17) nelle terapie intensive. I guariti sono 4.388.

Covid, i dati regione per regione

Questi i dati di contagi e morti da coronavirus nelle regioni italiane.

Lombardia

Sono 661 i nuovi casi di positivi al Covid in Lombardia, cinque le vittime nelle ultime 24 ore che portano il totale dall'inizio della pandemia a 33.852, secondo i dati forniti da Regione Lombardia. A fronte di 35.314 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta all'1,8%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive: sono 33, 4 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 299 (+7). I nuovi casi sono distribuiti in tutte le province lombarde: Milano 157 di cui 55 a Milano città, Bergamo 61, Brescia 75, Como 25, Cremona 19, Lecco 13, Lodi 16, Mantova 56, Monza e Brianza 57, Pavia 35, Sondrio 7 e Varese: 101

Piemonte

Nessun decesso di persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove i ricoveri diventano 124: sette in terapia intensiva (+2) e 117 negli altri reparti (+3). L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 280 nuovi casi di persone positive al Covid-19, l'1,4% dei 20.198 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 103 (36,8 %). I guariti sono 282. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159 (-7), mentre gli attualmente positivi sono 3.283 (-2). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 372.591 positivi, i decessi restano 11.704 e 357.604 i guariti.

Veneto

Nuova impennata dei casi di contagio Covid in Veneto, 771 quelli registrati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiunge il decesso di un malato. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 444.692, quello delle vittime a 11.652. Gli attuali positivi, in isolamento sono 13.534 (+113). Quanto alla situazione negli ospedali, scendono i ricoverati in area non critica, 173 (-5), ma salgono invece quelli in terapia intensiva, 31 (+3).

Emilia Romagna

Sono 656 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 24.989 tamponi. Ci sono tre morti: una donna di 94 in provincia di Rimini, una di 76 nel Ferrarese e un uomo di 64 in provincia di Modena. Crescono i ricoveri. Dei nuovi positivi, la cui età media è di 34,9 anni, 240 sono asintomatici. I casi attivi superano i 12mila, ma il 97% è in isolamento a casa, perché non necessita di cure particolari. I ricoveri però sono in lenta crescita: oggi sono 36 in terapia intensiva, quattro più di ieri e 321 negli altri reparti Covid (+3). Rimini (130) è la provincia con il maggior numero di contagi, seguita da Modena (128).

Marche

Prosegue il trend in calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -5 nell'ultima giornata (ora sono 38), con un incidenza di 76,2 su 100mila abitanti, e -21 negli ultimi cinque giorni. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: si è registrato un degenti in più in terapia intensiva (7), uno in meno in semintensiva (6) e cinque in meno nei reparti non intensivi (25). Due i dimessi nell'ultima giornata. Intanto in 24ore 171 casi di positività (incidenza 76,02) e due deceduti - un 91enne di Fano e una 88enne di Carpegna (entrambi della provincia di Pesaro Urbino) - con il totale che sale a 3.043.

Abruzzo

Sono 95 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.062 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,61% dei campioni. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a 53. In aumento le terapie intensive, che passano da una a tre, valore registrato l'ultima volta due mesi fa. Il tasso di occupazione dei posti letto sale così al 2% per le rianimazioni e resta al 4% per l'area non critica. Si registrano due decessi recenti (il dato più alto dallo scorso 23 giugno): il bilancio delle vittime sale a 2.518. Tanti i guariti delle ultime ore. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 93 anni. Gli attualmente positivi sono 1.934 (-11): 48 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 3 (+2 con 2 nuovi ingressi) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.883 (-10) sono in isolamento domiciliare.

Sardegna

Calabria

Dati positivi quelli di oggi nel Bollettino della Regione Calabria sull'incidenza del Coronavirus, redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. Migliora il dato dei nuovi contagi, passati dai 299 di ieri a 239. Così come migliora il tasso di positività, che dal 10,38% arriva a 7,49.Non ci sono nuovi decessi ed i guariti sono 104 rispetto ai 71 di ieri. I tamponi sono 3.190 in più rispetto ai 2.881 di ieri, portando il totale a 1.028.561. Ci sono sei ricoveri in più nei reparti di cura, mentre resta fermo a 7 il dato dei ricoveri nelle terapie intensive. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, passato da 228 a 129. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.