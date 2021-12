Covid, il bollettino di oggi 21 dicembre: 30.798 casi e 153 morti. In Lombardia 8.292 contagi. Terapie intensive sopra mille

Covid, il bollettino di oggi martedì 21 dicembre 2021. Sono 30.798 i nuovi positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.213. Sono invece 153 le vittime in un giorno, ieri erano state 137. Sono 851.865 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 337.222. Il tasso di positività è al 3,6%, in calo rispetto al 4,8% di ieri. Sono 1.012 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 25 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 96. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.381, ovvero 280 in più rispetto a ieri.

Sono 384.144 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 14.441 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.436.143, 135.931 i morti. I dimessi e i guariti sono invece 4.916.068 , con un incremento di 16.189 rispetto a ieri.

Covid, bollettino oggi: i dati delle regioni

Lazio

Covid: nel Lazio 2.285 nuovi casi con 1.191 contagi a Roma, 13 decessi e oltre 64 mila test. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 596 nuovi casi positivi al Covid-19 e un decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2 conta 484 nuovi casi e un decesso, mentre la Asl Roma 3 registra 111 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 4 si registrano 225 nuovi casi positivi al Covid-19 e un decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 5 registra 172 nuovi casi e 3 decessi. La Asl Roma 6 conta 170 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 527 nuovi casi positivi al Covid-19. In particolare, la Asl di Frosinone conta 207 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore. La Asl di Latina registra 152 nuovi casi e 2 decessi. La Asl di Rieti registra 30 nuovi casi e quella di Viterbo 138 nuovi casi e 1 decesso.

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.218 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2119 dopo test antigenico), pari al 4,1% di 77.572 tamponi eseguiti, di cui 63.791 antigenici. Dei 3.218 nuovi casi gli asintomatici sono 2.033 (63,2%). I casi sono 2.226 di screening, 786 contatti di caso, 206 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 436.084, di cui 34.761 Alessandria, 21.068 Asti, 14.078 Biella, 62.044 Cuneo, 33.718 Novara, 232.351 Torino, 15.597 Vercelli, 16.036 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.794 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 4.677 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati non in terapia intensiva sono 830 (+68 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 64 (+2 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 27.207. I tamponi diagnostici finora processati sono 11.057.691(+77.572 rispetto a ieri), di cui 2.624.008 risultati negativi. Nove decessi di persone positive al test del Covid-19, due di oggi, sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.962 deceduti risultati positivi al virus, 1.596 Alessandria, 730Asti, 441 Biella, 1.475 Cuneo, 960 Novara, 5.717 Torino, 552 Vercelli, 380 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 111 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 396.021 (+1337 rispetto a ieri), 31.848 Alessandria, 19.193 Asti, 12.574 Biella, 56.842 Cuneo, 31.001 Novara, 211.227 Torino, 14.467 Vercelli, 14.489 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.573 extraregione e 2.807 in fase di definizione.

Lombardia

Sono 8.292 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 203.314, per un indice di positività del 4%. I morti sono 17, per un totale dall'inizio della pandemia di 34.793. Negli ospedali della regione i ricoverati sono 1.307 (+50) e in terapia intensiva 161 (-2).

Abruzzo

Sono 235 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.951 tamponi molecolari: è risultato positivo il 5,95% dei campioni. Tre i decessi recenti; tredici considerando l'ultima settimana. Il bilancio delle vittime sale a 2.623. A fronte di una lieve riduzione dei ricoveri complessivi, che passano dai 149 di ieri ai 147 di oggi, aumentano in modo significativo le terapie intensive. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 94 anni. Gli attualmente positivi sono 7.074 (+62 ): 128 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 19 (+2) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 6.927 (+64) sono in isolamento domiciliare. I tre decessi riguardano persone di età compresa tra 72 e 91 anni, due in provincia di Teramo e una in provincia di Chieti. I guariti sono 83.994 (+170). Dei 93.691 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 23.387 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+23 rispetto a ieri), 23.831 in provincia di Chieti (+117), 22.106 in provincia di Pescara (+67), 23.476 in provincia di Teramo (+29) e 741 fuori regione (-2), mentre per 150 (+1) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 109 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 14.426. I casi positivi attuali sono 939, di cui 915 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 13.000, +44 rispetto a ieri. I casi testati fino a oggi sono 103.824 il totale dei tamponi effettuati è pari a 333.033. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D'Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 487.

Sardegna

Contagi in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 186 casi confermati di positività al Covid (-73), sulla base di 3.360 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.710 tamponi per un tasso di positività dell'1,6%. Stabile l numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 12, mentre i ricoverati in area medica sono 115 (4 in meno); 4.085 sono i casi di isolamento domiciliare (+32). Si registrano due decessi: un uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano e un'altra persona nella provincia di Nuoro.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.355 tamponi molecolari sono stati rilevati 386 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,07%. Sono inoltre 16.152 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 129 casi (0,80%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 20,78% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 16,31%, quella 50-59 anni con il 15,73% e la 30-39 con il 14,17%. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna, aggiunge , si registrano i decessi di 10 persone: una donna di 92 anni di Spilimbergo (deceduta in ospedale), una donna di 87 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), un uomo di 83 anni di Pordenone (deceduto in una Rsa), una donna di 79 anni di Sacile (deceduta in ospedale), una donna di 78 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 76 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 73 anni di Turriaco (deceduta in ospedale), un uomo di 72 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 64 anni di Sacile (deceduto in ospedale) e un uomo di 58 anni di Cervignano del Friuli (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 299. I decessi complessivamente ammontano a 4.142, con la seguente suddivisione territoriale: 981 a Trieste, 2.065 a Udine, 759 a Pordenone e 337 a Gorizia. I totalmente guariti sono 132.015, i clinicamente guariti 335, mentre quelli in isolamento scendono a 7.792.

Campania

Sono 2.297 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 53.202 test. La percentuale di test positivi sul numero complessivo di test effettuati ieri è pari al 4,3%. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 16 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 29 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri) e 458 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+19 rispetto al dato diffuso ieri).

Veneto

Sono 4.716 i casi da coronavirus registrati oggi in Veneto secondo il report quotidiano della regione. I Tamponi molecolari sono 24.183, mentre quelli antigenici 121.571. Sono 53 i nuovi ricoveri in area non critica, 6 in terapia intensiva e 21 i morti.

Basilicata

In Basilicata sono 169 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (163 riguardano residenti), su un totale di 1.988 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 57. In aumento i ricoveri per Covid-19, il numero è salito a 38 (+6) di cui nessuno in terapia intensiva: 17 nell'ospedale di Potenza e 21 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.997 (+106). Sul fronte vaccinale ieri sono state effettuate 3.167 somministrazioni di cui circa 2.800 sono terze dosi. Finora 443.213 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,1 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata), 410.709 hanno completato il ciclo vaccinale (74,2 per cento) e 125.629 sono le terze dosi (22,7 per cento), per un totale di 979.551 somministrazioni effettuate.

Trentino

Un decesso per Covid in Trentino, si tratta di una donna sui 90 anni non vaccinata che soffriva di altre patologie. Nelle ultime 24 ore sono emersi 47 nuovi casi positivi al molecolare (su 705 test effettuati) e 252 all'antigenico (su 12.615 test effettuati). I molecolari hanno confermato inoltre 41 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Spicca il fatto che 106 dei nuovi contagi sono riferiti a soggetti in fascia 19-39 anni. Ieri le classi in quarantena erano 41. Negli ospedali si sono registrati altri 11 nuovi ricoveri e 'solò 7 dimissioni. In totale quindi ci sono 124 pazienti ricoverati 25 dei quali si trovano in rianimazione. Le vaccinazioni non crescono con la velocità adeguata a contrastare l'avanzata del virus (965.742 il totale di questa mattina, con 387.379 seconde dosi e 149.266 terze dosi) per questo le autorità sanitarie rilanciano l'appello sottolineando il fatto che in ospedale la stragrande maggioranza dei casi si riconduce a pazienti non vaccinati o non completamente coperti dai richiami vaccinali.

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 474 i nuovi contagi registrati (su 9.856 tamponi effettuati), +375 guariti e 6 morti (per un totale di 1.556 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +93 attualmente positivi, +90 in isolamento, ricoverati stabili (per un totale di 229) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 23).