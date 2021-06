Covid Italia, bollettino oggi sabato 28 giugno: 389 casi e 28 morti, tasso di positività a 0,5%

Covid Italia, bollettino oggi sabato 28 giugno. Sono 389 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 782. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono 75.861 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia - che scontano l'abituale calo della domenica -, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.391. Il tasso di positività è 0,5%, lo stesso di ieri.

Covid, variante Delta: focolaio nel lodigiano

Covid Italia, bollettino: i dati sui ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia registrano un calo di 5 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 5 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece diminuiti di 20 unità rispetto a ieri.

Vaccini, Speranza: «L'Italia sta facendo grande lavoro, bisogna insistere»

Lazio

Oggi su quasi 5mila tamponi nel Lazio (-187) e quasi 4mila antigenici per un totale di quasi 9mila test, si registrano 52 nuovi casi positivi (-41), 5 decessi (+4), i ricoverati sono 190 (-19). i guariti sono 192, le terapie intensive sono 55 (2). il rapporto tra positivi e tamponi è al 1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%. I casi a Roma città sono a quota 34.

Campania

Sono 48 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania, analizzati 1.761 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 17 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti tra aprile e maggio, ma registrati ieri. In Campania sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 216 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Toscana

È di 33 nuovi positivi (età media 34 anni, solo il 9% sopra i 60anni) e un altro decesso (una donna di 90 anni morta a Firenze) l'aggiornamento del Covid in Toscana secondo l'ultimo report delle 24 ore. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale della Toscana a 244.219 dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 302 (tutte guarigioni complete con tampone negativo) e crescono in percentuale dieci volte tanto del +0,1% e raggiungono quota 235.242. Il totale delle vittime sale a 6.862 decessi. Gli attualmente positivi sono oggi 2.115 (-11,3% su ieri, da giorni prosegue costante il calo generale dei pazienti). Tra loro i ricoverati sono 122 (due in più su ieri) di cui 30 in terapia intensiva, dato stabile. Altre 1.993 positivi sono in isolamento domiciliare con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-272 su ieri, -12%). Inoltre ci sono 9.590 persone (-215 in meno su ieri, -2,2%) isolate in sorveglianza attiva per contatti con persone contagiate.

Marche

Sono tre i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Testati, comunica il Servizio sanità della Regione, «796 tamponi: 357 nel percorso nuove diagnosi (di cui 117 screening con percorso Antigenico) e 439 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,8%)». I positivi nel percorso nuove diagnosi sono stati rilevati in provincia di Pesaro Urbino (2) e Ascoli Piceno (1). Una persona con sintomi. Tra i casi, due contatti in setting domestico. Nel percorso Screening eseguiti 117 test antigenici effettuati e nessun positivo riscontrato.

Veneto

Sono 20 i nuovi casi di contagio da SarsCov2 19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Nessun ulteriore decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 425.333, quello delle vittime a 11.612, stazionario. Minimi i casi di aumento dei ricoveri. +1 , per un totale di 266 unità, calano i pazienti delle terapie intensive che da 27 passano a 25 (-2).

Basilicata

In Basilicata sono 18 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 801 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 73. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 773 (-55). Per la vaccinazione, sono state somministrate 6.335 dosi nei due giorni. Finora sono 288.252 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (52,1 per cento) e 154.992 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 443.244. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Piemonte

Sono 14 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,1% di 10.160 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 11 (78,6%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche due decessi e 80 guariti. Scendono a 815 le persone in isolamento, mentre gli attualmente positivi sono meno di mille, 993. Ancora in calo i ricoverati: 14 in terapia intensiva (-1), 164 negli altri reparti (-10). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.891 positivi, 11.696 decessi e 354.202 guariti.