Medici e infermieri, bonus Covid a 350mila: Regioni in ordine sparso

Cominciamo dalla fine. Il governo ha previsto in manovra 90 milioni di euro per bloccare la «fuga» dai pronto soccorso con specifici incentivi riservati al personale sanitario per favorirne la permanenza in servizio: 27 milioni ai medici e 63 milioni al restante personale con decorrenza 1 gennaio 2022. Si tratta di un’indennità accessoria che andrà calata nei contratti di medici, infermieri e altro personale dei Pronto soccorso e serve a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati