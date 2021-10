Covid, il Brasile verso la riapertura totale: a Rio de Janiero il 60% dei cittadini totalmente vaccinato

Il Brasile, uno dei paesi più colpito dalla pandemia Covid 19, torna a respirare di nuovo. Il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ha annunciato oggi che il 60% dei residenti della città brasiliana ha ricevuto le due dosi dei vaccini contro il coronavirus. «Con il 60% dell'intera popolazione di Rio completamente vaccinato abbiamo un minor numero di ricoveri e decessi, oltre al tasso di trasmissione del virus più basso dall'inizio della pandemia» ha affermato Paes. Secondo i dati del Comune di Rio, 263 persone sono attualmente ricoverate con Covid-19, il che rappresenta il 49% dei posti letto disponibili per la malattia. Nonostante i progressi nella vaccinazione, la segreteria comunale alla Salute ha riferito che più di 140 mila persone non si sono ancora presentate per ricevere la seconda dose dei vaccini.

«Se i cariocas accelereranno con i vaccini, accelereremo la riapertura», con la totale eliminazione delle regole di isolamento, ha affermato il segretario alla Salute Daniel Soranz. Rio mantiene in vigore l'obbligo del certificato di vaccinazione per accedere a luoghi pubblici. Intanto, la polizia civile di Rio ha aperto un'inchiesta sulla vendita di certificati falsi sui social per cifre che oscillerebbero intorno ai 500 reais (90 dollari).