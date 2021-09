Covid, Campania sotto i 50 casi su 100mila abitanti: ora si possono evitare altri contagi

Tracciare la mappa dei contagi per prevenire nuove infezioni. Tra le pieghe del rapporto settimanale sull'andamento della pandemia, è indicata la strategia da perseguire nella lotta al Covid che può portare la Campania con altre regioni fuori dall'emergenza sanitaria. E può favorire l'atteso ritorno alla normalità, sia pur vigilata, consentire la ripresa delle lezioni scolastiche in sicurezza (e in presenza) e, in vista dell'autunno,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati