Covid, Campania verso quota 0? Ultima settimana 100 casi al giorno

I nove giorni tra giugno e luglio 2020 con zero casi quotidiani di Covid potrebbero non essere così lontani.

Con l'epidemia in ritirata i numeri dei nuovi casi regrediscono ogni settimana (da ottobre sono cambiate anche le rilevazioni del ministero della Sanità): tra il 2 e l'8 di giugno in Campania in media ogni giorno ci sono stati 116 nuovi casi (in tutta Italia 1.298) con una flessione del 35% rispetto alla precedente rilevazione (26 maggio/1 giugno).

A quando quota zero?