Covid, Ciccozzi: «Dalle feste di Natale ci aspettiamo effetti negativi. Restrizioni stop and go non funzionano»

Covid Tra poco vedremo gli effetti delle Feste di Natale. «Mi aspetto un effetto negativo dalle Festività natalizie, perchè comunque i contatti in quel periodo sono aumentati e ciò avrà una ripercussione sull'andamento epidemico». Lo afferma all'ANSA Massimo Ciccozzi, ordinario di statistica medica ed epidemiologia molecolare all'Università Campus Bio-Medico di Roma, avvertendo come in ogni caso «queste misure restrittive di tipo stop and go non stiano dando gli effetti sperati». «Qualche settimana fa - rileva l'esperto - avevamo iniziato a vedere una lenta decrescita della curva epidemica, ma da questa settimana si vede con chiarezza un peggioramento della situazione epidemiologica nel Paese. Credo ciò evidenzi come le misure restrittive stop and go, che prevedono restrizioni variabili e che alternano periodi di maggiore apertura e periodo magari più rigidi ai fini del contenimento dei contatti, non stiano dando molti effetti positivi. Infatti, evidentemente, non hanno di fatto favorito una frenata stabile del virus e, di conseguenza, non hanno consentito di arrivare ad una stabilizzazione del numero di infezioni da Covid-19». Gli ultimi dati che rilevano «la ricrescita dell'indice di trasmissibilità Rt e il raggiungimento della soglia di criticità per le terapie intensive - avverte - rendono evidente che probabilmente ci avviciniamo necessariamente a dei lockdown più stringenti». Per vedere «con affidabilità gli effetti delle festività natalizie sull'andamento epidemico - precisa - dobbiamo ancora attendere almeno una settimana, ma non mi aspetto che la curva decresca se queste sono le premesse».

