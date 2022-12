Andrea Ballabio, direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem), di Pozzuoli, struttura cardine per l'attività di sorveglianza e sequenziamento delle varianti di Sars-Cov-2, ordinario di Genetica medica dell'Università Federico II di Napoli: «Il nuovo picco epidemico in Cina è sicuramente preoccupante, non tanto per il tipo di varianti - che per fortuna sono sempre la progenie della Omicron, che già conosciamo anche in Europa e in Italia senza gravi danni - ma soprattutto per i numeri che sono impressionanti. Per un virus che ogni volta che si replica in una cellula commette errori, fare tanti contagi, con milioni di repliche per ogni individuo, rappresenta un grande vantaggio evolutivo. Ciò gli consente di infettare sempre meglio. L'imprevisto tuttavia potrebbe essere la comparsa di una variante anche più patogena e questo sarebbe preoccupante».

Qual è il motivo di questi alti numeri di infezioni nella popolazione cinese?

«Le ipotesi più probabili sono due: la prima rimanda al fatto che la popolazione residente in Cina non è stata esposta al virus in maniera massiccia come avvenuto invece in Europa e negli Usa in quanto lì la strategia di contenimento si è basata su drastiche restrizioni e sul contagio zero. Misure eccessive che non hanno consentito di potenziare la memoria immunitaria nel combinato disposto di immunità passiva col vaccino e attiva dall'incontro col virus. L'impressione è che questo abbia ridotto la protezione generale. Siccome adesso hanno aperto tutto e concesso viaggi e spostamenti è come se incontrassero per la prima volta Sars-Cov-2 peraltro a distanza di tempo dalle vaccinazioni e quindi con una maggiore suscettibilità».

La seconda ipotesi?

«Sembrerebbe riconducibile al fatto che i vaccini a virus attenuato, che hanno utilizzato in Cina, siano meno efficaci rispetto a quelli impiegati in Europa e negli Usa. Queste due condizioni potrebbero aver fatto scoppiare questa bolla di contagi fuori controllo in Cina».

Dobbiamo preoccuparci?

«Se le varianti rimanessero tali non ci sarebbero motivi di preoccupazione. Però è abbastanza presto per dirlo. In Europa moltissimi hanno preso il Covid e insieme altrettanti hanno fatto varie dosi di vaccino. Questi ultimi anche se non si sono rivelati efficaci nell'evitare il contagio hanno dimostrato scientificamente di evitare le forme più gravi di malattia con un decorso benigno e una negativizzazione più rapida. Se restasse tutto così non ci sarebbe dunque da preoccuparsi ma il virus è un mutante».

E quindi?

«E quindi porta con sé una dote di imprevedibilità nella sua evoluzione, tanto più alta quanto più si replica. Il serbatoio cinese è impressionante e più persone vengono infettate, più sono le cellule in cui si replica, più errori si accumulano e prima o poi troverà il modo di evadere dalle sbarre del sistema immunitario. Dopodiché inizierebbe a correre ancora più velocemente. Quando si arriva a un picco così elevato è dunque lecito preoccuparsi non solo e non tanto per la infettività quanto per la possibile partenza di una variante anche più patogena capace di dare luogo a fiammate pericolose».

Ma quelle più patogene tendono ad autolimitarsi?

«Sì, nel tempo, intanto mietono vittime in particolare tra fragili e malati. È la logica conseguenza della selezione naturale che agisce sia sul virus sia sulla nostra specie. Se accadesse sarebbe preoccupante. Quindi bisogna stare molto allerta».

Se proponessimo alla popolazione cinese di vaccinarsi col nostro vaccino?

«Ognuno è orgoglioso delle proprie risorse e ricerche. Sarebbe piuttosto arduo. Tuttavia se ci fosse una evidenza chiara che i loro vaccini non funzionano si potrebbe anche tentare e oltre al tampone proporre un vaccino al loro arrivo qui».

C'è anche una possibile diversa suscettibilità genetica?

«Sul piano teorico è possibile ma non esiste in tal senso nessuno studio scientifico attendibile».

Quanto conta la sorveglianza sanitaria?

«Tantissimo, è anzi fondamentale. I vaccini non inibiscono la facoltà del virus di evolversi ma riducono la possibilità di contagiarsi e la circolazione del virus è minore. I tamponi e i sequenziamenti consentono poi di individuare sul nascere e circoscrivere i ceppi più preoccupanti correlando le varianti al decorso clinico delle infezioni sul piano statistico ed epidemiologico. Su questo aspetto è sempre più chiaro che l'unione fa la forza. È fondamentale la collaborazione internazionale soprattutto dei Paesi che continuano a sopportare picchi epidemici. Per questo dobbiamo assolutamente sapere quali siano le varianti in questo momento più frequenti in Cina».

È possibile che si verifichi uno scenario come quello iniziale?

«Lo escludo, la situazione è completamente diversa. Quello di Wuhan era un virus nuovo e sconosciuto alla nostra specie, non c'erano vaccini né cure».

Contano anche gli aspetti sociali? La Cina ha 1,4 miliardi di abitanti, l'Europa e gli Usa insieme solo 800 milioni...

«Certo, la densità di popolazione facilita la diffusione ma in Cina usano sistematicamente le mascherina cosa che non facciamo qui in Occidente. Fondamentale direi è la memoria immunitaria che si ottiene non solo con gli anticorpi ma anche con la memoria cellulare e in un mix di vaccini guarigioni è la chiave della stabilità raggiunta. Un equilibrio tra virus e ospite che dobbiamo proteggere».