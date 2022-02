Il Covid non è un banale raffreddore, e lo dimostrano i dati delle morti giorno dopo giorno. Della minor “cattiveria” della variante Omicron, ormai diffusa in tutta Italia, si ha un’evidenza numerica chiara, che è anche però l’effetto delle misure messe in campo per lottare contro la pandemia, come i vaccini.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati