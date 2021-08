Covid, l'Ema valuta la cura anti-artrite in ricoverati gravi: l'esito a metà ottobre

Tocilizumab era stato uno dei primi farmaci a essere preso in considerazione contro la malattia da Sars-CoV-2 (Adnkronos Salute) - Tocilizumab era stato uno dei primi farmaci ad essere presi in considerazione a inizio pandemia come potenziale trattamento per Covid-19, per via «della sua capacità di bloccare l'azione dell'interleuchina-6, una sostanza prodotta dal sistema immunitario in risposta all'infiammazione», elemento che «gioca un ruolo importante nella malattia Covid-19».

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Covid, cure e antivirali: la corsa per fermare l'avanzata del... COVID Covid, dagli anticorpi all'aerosol: le prossime armi contro il... LA PANDEMIA Anticorpi monoclonali, Oms ne approva due già usati in Italia...

Anche in Italia già a marzo 2020 si era tentata questa strada (a Napoli i primi casi Covid trattati off label) ed era stato lanciato a stretto giro un ampio studio per valutare il farmaco. Ora l'Ema valuterà se autorizzare l'estensione d'uso di questo farmaco anti-artrite autorizzato per la prima volta in Ue nel 2009.

Il parere del Chmp, insieme a eventuali requisiti per ulteriori studi e monitoraggio della sicurezza, sarà inoltrato - ricorda l'Ema in una nota - alla Commissione europea, che emetterà una decisione finale legalmente vincolante applicabile in tutti gli Stati membri dell'Ue.