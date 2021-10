Covid, cura Ascierto e nuovi studi scientifici: «Tocilizumab arma importante contro i casi gravi»

Pascale e Cotugno ancora uniti nella lotta contro la pandemia. È di oggi la pubblicazione su The Journal of Clinical Medicine, di uno studio che dimostra, ancora una volta, come il Tocilizumab possa rappresentare un'arma importante contro i casi gravi di Covid-19.

Ben nove gli studi presi in esame da un team di ricercatori e clinici dei due ospedali, coordinati da Paolo Ascierto e Alberto Maraolo.

L’efficacia del Tocilizumab, anticorpo monoclonale che attraverso il legame con i recettori dell’interleuchina 6 produce l’inibizione dei segnali proinfiammatori, è stata vivisezionata partendo da diversi studi il cui esito principale era la mortalità per tutte le cause a 28-30 giorni. A seguito di un'analisi sequenziale il Tocilizumab è stato associato a una riduzione del rischio di mortalità.

La ricerca si è basata su 6489 pazienti di cui 3358 trattati con il Tocilizumab, e ha preso in considerazione la severità della malattia al momento della somministrazione e gli altri farmaci utilizzati, come antibiotici e corticosteroidi. Tutto questo ha portato alla verifica di una minore mortalità in maniera significativa, pari al 16 per cento. Questa review va inserita nel complesso contesto di comprensione del farmaco antiartrite come potenziale salvavita per i pazienti affetti da Covid-19.

«La nostra analisi - dichiara Ascierto - conferma l'utilità del Toci nel migliorare la sopravvivenza complessiva dei pazienti colpiti dal virus, specialmente quando gravati da severa saturazione di ossigeno e segni di grave distress respiratorio, o critica. Nell’attuale contesto emergenziale sanitario, questa analisi si unisce a tutti coloro i quali cercano con la massima lucidità e precisione possibili risultati utili e chiari. Il Tocilizumab sta rivelando di essere una scelta terapeutica promettente e siamo orgogliosi di averlo dimostrato».