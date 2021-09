Covid, depressione amplifica rischi contagio e morte. Sinpf: «Subito terza dose»

La depressione amplifica i rischi di contagio da Covid e morte. «In quest'ottica - aggiunge Matteo Balestrieri, direttore della Clinica Psichiatrica dell'Aou di Udine e co-presidente Sinpf - la possibilità di un intervento precoce, di tipo diagnostico e terapeutico, risulta fondamentale per arginare il diffondersi della patologia psichica. Occorre garantire e agevolare l'accesso ai servizi specialistici, evitando situazioni di stigma, dialogando con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, con i servizi territoriali cosi come con i consultori». «Sono inoltre necessari - aggiunge - adeguati interventi sociali che, tenendo conto delle vulnerabilità individuali, evitino l'esposizione a quadri di stress eccessivi che diminuiscano il senso di solitudine che a volte gli individui percepiscono nell'esposizione alla crisi sociale ed economica associata alla pandemia da Covid-19. Fondamentale è la presa in carico della sofferenza psichica e l'attenzione della medicina del territorio».

«La "tempesta perfetta", crisi sanitaria, emotiva ed economica, associata a Covid-19 - conclude Mencacci - va contrastata anche con un potenziamento dei servizi di salute mentale, campagne di prevenzione, compresa la vaccinazione prioritaria anti-Covid in questa categoria di pazienti più fragili, e di screening nelle popolazioni più a rischio (donne, giovani, anziani) al fine di ridurre i rischi e promuovere la resilienza. Ovvero occorre prendersi cura della pandemia emozionale e curare la paura della paura».