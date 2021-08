Covid, due morti e 217 contagi in 24 ore: nel Salento il maggior numero di nuovi positivi

Due morti e, nelle ultime 24 ore, sono stati certificati 217 nuovi casi di Covid in Puglia. I tamponi esaminati sono stati 12.761. Il maggior numero di nuovi positivi è stato riscontrato nella provincia di Lecce, con 61 casi. Seguono Bari, con 37, Foggia con 35; Brindisi con 30, la Bat con 27 e Taranto con 14 nuovi contagi. Sei i positivi residenti fuori regione e sette i casi la cui provenienza è ancora in via di definizione.

Sono dunque 4.334 gli attualmente infetti in tutta la Puglia. Di questi, 23 hanno avuto bisogno del ricovero in Terapia intensiva, mentre 145 persone sono ricoverate in reparti ospedalieri di area cosiddetta “non critica”. Con i due morti di oggi, sale a 6.688 il bilancio delle vittime di questa pandemia per la nostra regione.

Consulta il bollettino completo cliccando su questo link: bollettino-epidemiologico-del-19-agosto-2021