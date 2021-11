Covid e contagi, il rischio di varianti emergenti nel report dell'ultima settimana

Covid, il punto della situazione nel report che analizza i dati dell'ultima settimana sottolinea che la variante Delta resta dominante in Italia e nel resto di Europa. Ma segnala il rischio di nuove mutazioni.

«Una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria, attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti», la raccomandazione. Importante è, inoltre, «realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione e applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale».



