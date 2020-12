Covid, effetti collaterali: stress, alcol, tumori e violenza

Gianni M. non riesce a dormire più di quattro ore a notte. Marina C. è depressa e beve. Teresa L. ha il cellulare che squilla di continuo, risponde alle vittime di violenza. Elena R. accompagna un'amica al commissariato di polizia per denunciare il marito irriconoscibile dall'inizio della pandemia. E poi ci sono gli anziani trascurati e soli a causa di visite, ricoveri, esami e interventi cancellati. Ma Concettina C. a 76 anni è felice: così evita la chemioterapia e può osservare il nipotino un po' buffo alle prese con la Dad, la didattica a distanza che, però, fa male alla vista. Ecco, gli effetti collaterali da lockdown. Non solo il Covid oramai colpisce, come raccontano queste storie e spiegano gli esperti.

A giudicare dai dati diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità, lo stress da pandemia colpisce sei persone su dieci in Europa. L'incertezza e la paura, dopo mesi di emergenza, affaticano la mente e possono comportare stanchezza, sfinimento, irritabilità, disturbi del sonno e dell'umore. Al punto che l'ospedale San Raffaele Roma ha attivato un ambulatorio con un pool di sei psicologi e psicoterapeuti. «Paura di ammalarsi e di morire; paura del contagio e di poter essere separati dai propri cari; paura di perdere il lavoro e i propri mezzi di sussistenza», sono i principali disturbi già segnalati dallo psichiatra Fedele Maurano in qualità di responsabile dei servizi a Napoli, cui si aggiungono «preoccupazioni, incertezze, paura di non avere prospettive, di non avere più un futuro. Sentimenti di impotenza, noia, disagio, solitudine e depressione dovuti all'isolamento».

L'ALCOLISMO

Il consumo di alcol nelle case è in aumento del 180-200 per cento, un milione di giovani è a rischio e la relazione annuale trasmessa in Parlamento sostiene che «è necessario pensare da oggi alle azioni da intraprendere per arginare l'ondata di disordini da alcol attesa per i prossimi anni». «Alcuni studi condotti durante l'epidemia di Sars nei primi anni 2000 - si legge - hanno evidenziato un aumento del consumo di alcol dopo un anno dalla conclusione dell'epidemia e, nei tre anni successivi, un aumento del rischio di disturbi dell'uso di alcol in gruppi particolarmente colpiti, come i dipendenti degli ospedali. Altre evidenze, legate a catastrofi naturali e agli attentati dell'11 settembre 2001, hanno evidenziato un aumento del disagio psicologico come potenziale meccanismo che ha portato a cambiamenti nel consumo di alcol».

I FEMMINICIDI

L'ultimo rapporto Eures lancia l'allarme: tra i primi dieci mesi del 2019 e lo stesso periodo del 2020, i femminicidi familiari, con vittime conviventi, sono passati da 49 a 54 (più 10,2 per cento). Non solo: «Nel 2020, complice anche la pandemia, si è registrato un incremento di telefonate al 1522, il numero verde del dipartimento per le Pari opportunità attivato per le donne vittime di violenza e stalking». Il picco tra il primo marzo e metà aprile: 5.031 Sos (più 73 per cento).

LA VISTA

Vincenzo De Angelis, dirigente medico e responsabile del Centro maculopatie del Cardarelli, certifica le difficoltà per i pazienti affetti da patologie visive dovute al blocco delle prestazioni non urgenti. «Tra le tante, il glaucoma la retinopatia diabetica, le malattie degenerative, le maculopatie, la cataratta», spiega il professionista, e aggiunge che fa il resto la paura di altri di andare in ospedale o al pronto soccorso, per il timore di contagi, rinviando prestazioni e interventi necessari già programmati. Secondo alcune stime, sono dimezzate le visite (15 milioni in media all'anno).

I BAMBINI

L'emergenza coronavirus danneggia anche la vista dei più piccoli, che fanno un uso intensivo di tablet e pc tra didattica a distanza, videogiochi e cartoni animati. «L'incidenza della miopia è aumentata», afferma Giuseppe Giannaccare, professore associato dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, con i colleghi Marco Pellegrini, Federico Bernabei e Vincenzo Scorcia in una lettera pubblicata su «Graefe's archive for clinical and experimental ophthmology». «I problemi si manifestano soprattutto tra gli 8 e i 13 anni, ma l'età sembra destinata ad abbassarsi ulteriormente».

Stessa età, altre patologie emergenti legate al lockdown. In particolare, c'è una nuova forma di diabete, che colpisce gli adolescenti a Napoli e nel Sud. «Il mellito tipo 2 è sempre più frequente. Già dai nove anni. Per effetto dell'obesità», afferma il docente dell'Università Vanvitelli Dario Iafusco.

LE MAMME ANTA

In Italia la donna può tentare la fecondazione assistita fino a 43, massimo 46 anni. «Durante l'emergenza sanitaria, questi limiti risultano ancora più lesivi del diritto fondamentale di accesso alle cure», avverte Filomena Gallo, presidente dell'associazione Luca Coscioni, che insieme con altre onlus alle Regioni ha chiesto di «riattivare in sicurezza i trattamenti sospesi per la pandemia, ed emanare un atto urgente che preveda una estensione dell'età dalla ripresa di almeno un anno in considerazione della interruzione del servizio e del tempo necessario per far ripartire le attività». Richiesta ribadita anche per il Lazio e la Toscana, che hanno già provveduto a farlo al 31 dicembre.

LE DISEGUAGLIANZE

Un altro rapporto, denominato Diritto alla salute e Covid-19, ripartiamo dall'equità, presentato dall'associazione Salutequità sottolinea che il Covid non ha mandato in lockdown le altre malattie. «Al contrario, sottraendo risorse organizzative, finanziarie e umane alla loro cura, ha aumentato le disuguaglianze di salute», interviene il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che sottolinea: «Oltre alle vittime dell'epidemia, dobbiamo cominciare a contare tutte le vite perse in maniera indiretta, per patologie non curate in tempo o nel modo più appropriato».

I RICOVERI

La riflessione parte da questo scenario: nel primo semestre del 2020, sono ridotte del 40 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2019, le ospedalizzazioni per i malati non Covid. Più che dimezzate (del 58 per cento) le prescrizioni e quindi le prestazioni di specialistica ambulatoriale, dal diabete alla cardiologia. Con inevitabili ripercussioni sulle liste di attesa.

I MALATI CRONICI

Sono 26 milioni più gli altri italiani che hanno altre patologie non Covid. Secondo una rilevazione del Tribunale per i diritti del malato, «più di due pazienti su cinque raccontano di visite, esami o interventi cancellati; più di uno su tre ha avuto difficoltà a restare in contatto con gli specialisti e i centri di riferimento per la propria patologia». E ancora: «Più di uno su dieci non ha avuto a disposizione i dispositivi di protezione individuale o non ha trovato i farmaci di cui aveva necessità perché, molto spesso, utilizzati per i pazienti Covid».

GLI SCREENING

Lo stesso problema si ha per gli screening oncologici, almeno uno su due è rimandato. Rileva Cittadinanzattiva: «Nei primi cinque mesi del 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la Toscana registra un ritardo del 40,7 per cento per la mammografia, mentre la Calabria arriva al 71,2. Sul colon retto, Calabria e Lazio registrano una riduzione di oltre il 72 per cento che, nel caso del Lazio, corrisponde circa a 540 casi in meno diagnosticati di tumore. E in Campania e Calabria mancano alcune apparecchiature». E, avverte Maria Triassi, direttore della Scuola di Medicina della Federico II, anche le campagne di vaccinazioni hanno subito ritardi,

LE DERMATITI

Le misure anti-contagio fanno soffrire la pelle. Per contenere i rischi del Covid è infatti essenziale lavare spesso le mani con il sapone o disinfettanti gel e usare guanti e mascherine. «Il contatto costante con irritanti è il messaggio lanciato da Gabriella Fabbrocini, direttore della Dermatologia del Policlinico Federico II - può innescare o far peggiorare le dermatiti da contatto o allergiche, ma anche la dermatite atopica o la psoriasi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA