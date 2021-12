Germania, effetto lockdown non vaccinati: 10mila casi e incidenza in calo. Omicron: migliaia di voli cancellati

In Germania oggi si registrano 10.100 nuovi casi Covid e 88 morti. Il Robert Koch Institute, inoltre, sottolinea il costante calo dell'incidenza, oggi a 220,7 per 100 mila abitanti (il giorno prima era pari a 242,9, la settimana scorsa era 315,4). Dati che confermano un'inversione di tendenza, frutto delle nuove restrizoni messe in campo dal governo tedesco. Dal 2 dicembre, infatti, la Germania ha istituito il cosiddetto lockdown per i non vaccinati: quel giorno il Paese registrava 74mila casi.

Omicron, migliaia di voli cancellati in tutto il mondo

Sono già più di 1.800 i voli cancellati oggi nel mondo, oltre 3.000 quelli rinviati a causa del Covid. È quanto emerge dai dati odierni del sito Flightaware, cifre destinate a crescere nelle prossime ore. Le nuove cancellazioni vanno ad aggiungersi alle circa 6.000 della vigilia e del giorno di Natale, a causa del numero crescente di dipendenti e membri degli equipaggi affetti dalla variante Omicron o costretti all'isolamento. Le compagnie aeree e le destinazioni più colpite restano quelle di Cina e Stati Uniti.

Israele, contagi in crescita

In crescita in Israele tutti gli indici della pandemia che, secondo alcuni esperti, sono destinati a salire ulteriormente nelle prossime settimane per effetto della variante Omicron. Nelle ultime 24 ore le nuove infezioni - in quella che oramai è chiamata la quinta ondata - sono state 760 con un tasso, per la prima volta dall'inizio di ottobre, sopra il 2% (2.07%) a fronte di oltre 40 mila test. In crescita anche il Fattore R arrivato a 1.41, così come i malati gravi che sono ora 98 (oltre l'80% non sono vaccinati) con 5 decessi nell'ultima settimana. Finora i casi di Omicron accertati sono 1.118, una buona fetta riguardano persone tornate dall'estero. Su altri 800 casi circa sospetti si sta indagando Nel tentativo di ridurre la corsa della pandemia il governo di Naftali Bennett ha varato ulteriori restrizioni, a partire dall'accesso ai centri commerciali e anche nelle scuole.

Cina, 2,76 miliardi di dosi vaccino somministrate

Sono quasi 2,76 miliardi le dosi di vaccino antiCovid somministrate in Cina continentale alla giornata di ieri. È quanto emerge dai dati odierni della Commissione Sanitaria Nazionale. L'ente ha inoltre precisato che alla data del 25 dicembre sono oltre 1,2 miliardi le persone ad essere state completamente vaccinate.

Omicron, primo caso in Macedonia del Nord

Un primo caso di contagio dalla variante Omicron del coronavirus si è registrato in Macedonia del Nord. Nel darne notizia, i media regionali riferiscono che si tratta di una persona tornata dalla Gran Bretagna, che accusa sintomi lievi ed è in isolamento a casa. Era guarito dal Covid-19 lo scorso gennaio, e successivamente gli erano state somministrate due dosi di vaccino Pfizer-BioNTech.