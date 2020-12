Lotta al Covid, ritorna l'idrossiclorochina ma non è rimborsabile

L'idrossiclorochina potrà essere usata, su prescrizione medica, nelle forme iniziali e paucisintomatiche di Covid-19 sebbene al di fuori delle indicazioni previste dalla farmacopea (impiego off-label) ma non a carico del Servizio sanitario nazionale, dunque non rimborsabile. A stabilirlo con una ordinanza (la numero 7097 del 2020 pubblicata ieri) è la terza Sezione del Consiglio di Stato che ha accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e specialisti di varie discipline di cui molti napoletani. I giudici amministrativi di seconde cure hanno sospeso la nota del 22 luglio 2020 di Aifa (Agenzia italiana del farmaco) che vietava la prescrizione off-label, dell'idrossiclorochina per la lotta al Covid 19. Il Consiglio di Stato riforma una precedente ordinanza cautelare, del Tar Lazio di tenore opposto, che invece confermava la validità della decisione di Aifa.

IL FARMACO

L'idrossiclorochina è un farmaco molto simile alla clorochina - un vecchio antimalarico non più usato a tale scopo per la scomparsa della malattia - ed è utilizzata oggi come antireumatico e in alcune forme di Lupus (malattie entrambe autoimmunitarie). La perdurante incertezza circa l'efficacia terapeutica dell'idrossiclorochina - si legge, nella corposa ordinanza del Consiglio di Stato - ammessa dalla stessa Aifa a giustificazione dell'ulteriore valutazione affidata a studi clinici randomizzati, non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l'irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale da parte dei medici curanti. La scelta se utilizzare o meno il farmaco, in una situazione di dubbio e di contrasto nella comunità scientifica, sulla base di dati clinici non univoci, circa la sua efficacia e nel solo stadio iniziale della malattia, deve essere dunque rimessa all'autonomia decisionale e alla responsabilità del singolo medico in scienza e coscienza e con l'ovvio consenso informato del singolo paziente. Restano fermi il monitoraggio del medico che lo ha prescritto e la sua responsabilità.



I due concetti chiave affrontati dal Consiglio di stato sono la libertà prescrittiva del medico e la sicurezza del farmaco mentre sull'efficacia non è che si disconosca la legittimità regolatoria di Aifa nel valutare l'appropriatezza e sicurezza dei farmaci ma prevale l'incertezza che circonda le cure per il Covid che in generale si avvale di protocolli empirici dalla controversa efficacia terapeutica. Se per l'idrossiclorochina non è chiaro se sia efficace nelle forme iniziali (tanto che la stessa Aifa rimanda a ulteriori studi più approfonditi e controllati), nemmeno ci si può dunque compiutamente pronunciare sulla sua inefficacia. Per la sicurezza, invece, vengono considerati abbastanza solidi gli studi sull'uso come antimalarico e antireumatico anche a lungo termine. Non viene meno, insomma, la necessità di ancorare la scelta terapeutica alla cura più appropriata sulla base di evidenze sperimentali ma ci si misura con l'emergenza epidemiologica in atto che non ha consentito ancora di acquisire certezze consolidate per i pazienti non ospedalizzati in uno stadio iniziale della malattia.



LA LETTERATURA

Molti degli studi randomizzati e controllati sin qui pubblicati nella letteratura scientifica non mostrano un quadro certo e univoco e poiché alle dosi basse non ha molti effetti dannosi si può usare ma è certo che il farmaco non funziona per la prevenzione e nelle forme avanzate. È stata la stessa Aifa a dire che lo stop all'uso off label non era riferito alla prescrivibilità da parte dei medici ma alla rimborsabilità ammettendo quanto meno di aver scritto male i propri intendimenti. Resta insomma ancora da dimostrare con studi solidi l'efficacia del farmaco sui pazienti paucisintomatici non ospedalizzati essendo invece ben chiaro che il farmaco non è efficace in uno stadio avanzato e nella profilassi. Da qui a dire che l'idrossiclorochina funziona nella cura del Covid ce ne passa.

