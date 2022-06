Covid in Brasile, casi in aumento: stop a registrazioni della telenovela

In Brasile, dove è in aumento il tasso di infezioni e morti da coronavirus, Tv Globo, la principale emittente del Paese, ha annunciato che interromperà la registrazione di una telenovela nella regione del Pantanal dopo che diversi attori hanno contratto la malattia. 'Pantanal' è la soap opera che guida la classifica notturna della tv brasiliana e almeno quattro attori si trovano ora in quarantena per aver contratto il Covid-19 nello Stato del Mato Grosso do Sul. Il bioma del Pantanal, la più grande zona umida del mondo, è situato negli Stati del Mato Grosso e del Mato Grosso do Sul, estendendosi fino a Paraguay e Bolivia.

Nelle ultime 24 ore in tutto il Brasile ci sono state 47.966 nuove infezioni, elevando a 31.543.000 il totale dall'inizio della pandemia. La media mobile dei contagiati è stata di 39.965 al giorno nell'ultima settimana, con un aumento del 28% rispetto alla media di 14 giorni fa. Sempre ieri si sono registrati anche altri 174 decessi, facendo salire a 668.404 il totale delle vittime da febbraio 2020, con una media settimanale di 143, che segna un aumento del 36%.