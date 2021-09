«Covid, 50 infermieri al giorno si ammalano negli ospedali»

«Le nostre indagini incrociate sui dati dell’Istituto Superiore della Sanità ci dicono che 1848 operatori sanitari, per la maggior parte ovviamente già vaccinati, si sono contagiati negli ultimi 30 giorni. Questo significa che 50 infermieri al giorno si ammalano ancora di Covid nelle corsie degli ospedali italiani. Le aziende sanitarie smettano immediatamente di tenere segrete determinate informazioni». Lo afferma Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, che sottolinea: «L’82% degli operatori che si ammala, lo conferma l’Inail, appartiene alla nostra categoria professionale.

I recenti casi del Sant’Eugenio, con tre reparti chiusi al pubblico e in quarantena per alcuni giorni, e quello delle ultime ore, all’Ospedale dei Castelli Romani, per un sospetto cluster e la chiusura fino a martedì del reparto di chirurgia, non possono passare sotto traccia». Cosa succede? «Perchè le direzioni danitarie non rispondono alle richieste ufficiali dei nostri referenti, che chiedono di conoscere i dati reali degli infermieri contagiati?», domanda.