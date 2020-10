Covid, il virologo Pregliasco: «Grazie a misure anti virus anche influenza potrebbe essere più lieve»

La stagione influenzale potrebbe essere più lieve grazie alle misure anto-Covid secondo il virologo Fabrizio Pregliasco. «I virus influenzali che ci aspettiamo e che abbiamo visto circolare nell'altro emisfero sono abbastanza variati rispetto a quelli dello scorso anno e quindi avrebbero la potenzialità di determinare una stagione influenzale di media intensità che potrebbe essere sui 6-8 milioni di casi, un pò come quella di 2-3 anni fa. Ma in Australia, nonostante la presenza di queste varianti virali, la stagione è stata assolutamente lievissima», ha spiegato durante un incontro a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla campagna vaccinale in arrivo.

«Il ministero australiano ha attribuito» il fatto che la stagione influenzale sia stata lieve «all'adozione di questo nuovo galateo anti Covid - ha fatto notare l'esperto - Quindi l'utilizzo delle mascherine e tutte le misure» di contenimento del contagio da coronavirus «che sono utili non solo a ridurre la circolazione di Covid, ma anche le altre infezioni respiratorie».

