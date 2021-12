Flurona, il contagio da Covid e influenza: primo caso in Israele (una mamma non vaccinata)

Covid e influenza insieme. Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata "flurona": un'infezione contemporanea di influenza e Covid. Lo riporta il sito Ynet spiegando che si tratta di una partoriente trovata positiva alle due infezioni durante analisi all'ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro di Israele. Secondo il nosocomio - citato da Ynet - la giovane madre, che non è vaccinata contro nessuno dei due virus, si sente bene e dovrebbe essere dimessa dall'ospedale oggi stesso.

APPROFONDIMENTI SALUTE Influenza stagionale, il picco atteso in anticipo LA PREVISIONE L'anno che verrà: il 2022 tra soldi, politica, affetti e... COVID Omicron, Zaia: «Sui vaccinati il virus si sta... L'ESPERTO Test rapido, Andreoni: «Se c'è il naso chiuso... IL FOCUS Covid o influenza? Sintomi, differenze e cosa fare con i tamponi L'ARTISTA Jovanotti positivo al Covid, su TikTok racconta: «Febbre alta,...

Il ministero della sanità - ha precisato il sito - sta ancora esaminando il caso che era relativamente leggero, per determinare se la combinazione delle due infezioni può causare una malattia più grave. Funzionari della sanità hanno stimato - secondo il sito - che molti altri pazienti hanno contratto i due virus ma non sono stati diagnosticati. «Lo scorso anno - ha detto il professor Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento ginecologia dell'ospedale - non abbiamo visto casi di influenza tra le donne gravide o le partorienti. Oggi assistiamo a casi sia di Covid sia di influenza che stanno iniziando ad alzare la testa. Vediamo sempre più donne in gravidanza con l'influenza».