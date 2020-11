Covid, cosa succede se si contrae insieme all'influenza stagionale

Il covid continuerà ad esserci per tutto lìinverno, e non solo, ma in arrivo è anche l'influenza stagionale. Potrebbe accadere di contrarre entrambe i virus, potrebbe succedere di prendere l'influenza e risultare anche positivi al covid. I sintomi sono sovrapponibili e a tal riguardo potrebbe crearsi anche molta confusione. Cosa succede in questo caso?

In California si è verificato un caso simile, un operatore sanitario residente nella Baia di San Francisco, risultato positivo al test del coronavirus e che al contempo ha contratto anche l’influenza stagionale. Il soggetto, come riporta la stampa locale è guarito, ma certo per gli esperti un singolo caso non può essere considerato affidabile come valutzione su ampia scala.

Si tratta del primo caso di co-infezione fuori dal territorio cinese. Fino ad ora, infatti, si erano verificati solo a Wuhan nel corso della prima ondata dello scorso gennaio. Si trattava di 9 pazienti e tra loro solo uno era guarito al momento della pubblicazione del preprint dello studio su The Lancet il 25 marzo. In linea di massima, sottolineano gli esperti, non sembra che il virus influenzale comune possa peggiorare o migliorare la condizione del paziente che viene comunque trattato come malato di covid.

Solitamente l'influenza stagionale inzia con una febbre alta a cui si sommano altri sintomi, diversamente dal covid dove la febbre arriva in seconda battuta in diversi casi, ma non è sempre così e spesso i sintomi sono simili. Per questo, ribadiscono gli scienziati, è importante vaccinarsi dall'influenza stagionale, almeno per limitare non solo le complicanze dell'influenza stessa (che non sono da sottovalutare e non sono meno gravi di quelle del covid in diversi casi), ma anche per evitare di poter sviluppare sintomi che potrebbero far pensare al coronavirus.

