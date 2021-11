Influenza e Covid, si possono fare entrambi i vaccini? Ecco le risposte

In Campania sono partite all'inizio di ottobre, in anticipo rispetto alle altre regioni, le somministrazioni di vaccino contro l'influenza stagionale: quest'anno come nel 2020, è altamente consigliato proteggere adulti e bambini anche contro il virus dell'influenza, infezione respiratoria che, all'esordio, ha sintomi simili a quelli del Covid. Ciò rischia di ingolfare le strutture sanitarie, richiede migliaia di tamponi per differenziare la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati