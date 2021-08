Covid, Israele ricerca anticorpi nei bambini: per accertare se e come l'infezione si è diffusa nella fascia d'età 3-12 anni

Il Covid ci sta abituando ai suoi cambi di rotta repentini. Fino a poco tempo fa gli unici che potevano star più "tranquilli" di non prendere in forma grave il Covid erano i bambini. Stando agli ultimi dati le cose sembrano essere cambiate perchè anche i più piccoli si contagiano e finiscono in ospedale. È per questo che ora si cercano le risposte a questa inversione di tendenza. Il ministero della sanità israeliano e quello dell'educazione hanno lanciato una campagna nazionale per la ricerca di anticorpi nei minori tra 3 e 12 anni. L'obiettivo - è stato spiegato - è di individuare la misura in cui il coronavirus si è diffuso inosservato tra i bambini del paese nell'ultimo anno e mezzo.

Variante Delta, Sos bambini: salgono contagi e mortalità

Il presupposto della ricerca è che molti minori di quella fascia di età - attualmente non vaccinabile - si siano infettati durante quel periodo ma che non siano mai stati diagnosticati grazie alla mancanza di sintomi. La speranza dell'autorità è che una significativa quota di questa popolazione abbia sviluppato anticorpi e che così possa avere il Green Pass, ora obbligatorio per molte attività. Il test è effettuato attraverso una piccola puntura su un dito e offre la risposta in 15 minuti.