Bollettino Covid di giovedì 26 maggio: 20.322 casi e 94 morti, il tasso di positività scende sotto il 10%

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 26 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 20.322 su 203.607 tamponi (ieri erano stati 22.438 su 220.101 tamponi), per un tasso di positività del 9,98%. I morti di oggi sono 94 (ieri erano stati 114). Gli attualmente positivi calano di quasi 38mila unità, grazie agli oltre 58mila guariti in un giorno.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 17.333.299 (+20.322) di cui 16.411.953 dimessi e guariti (+58.368) e 166.358 morti (+94). Gli attualmente positivi sono 754.988 (-37.595) di cui 748.944 in isolamento domiciliare (-37.399), 5.782 ricoverati con sintomi (-187) e 262 malati in terapia intensiva (-9). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 22 (stesso numero di ieri).