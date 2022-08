Bollettino Covid di Ferragosto: 42 morti e 9.894 nuovi positivi. Crollano i contagi, ma anche i tamponi

Covid in Italia, il bollettino di lunedì 15 agosto 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 9.894 su 64.106 tamponi (ieri erano stati 19.457 su 131.302 tamponi), per un tasso di positività del 15,4% (ieri era del 14,8%). I morti di oggi sono 42 (ieri erano stati 78).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 21.509.424 (+9.894) di cui 20.468.258 dimessi e guariti (+20.357) e 174.102 morti (+42). Gli attualmente positivi sono 867.064 (-10.506) di cui 859.259 in isolamento domiciliare (-10.470), 7.504 ricoverati con sintomi (-39) e 301 malati in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 19 (ieri erano stati 30).