Bollettino Covid oggi 19 novembre 2021: 10.544 casi (1.735 in Lombardia) e 48 morti. Tasso di positività al 2%

Covid Italia, il bollettino di oggi 19 novembre 2021. Sono 10.544 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 10.638. Sono invece 48 le vittime in un giorno. Ieri erano state 69. Sono 534.690 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 625.774. Il tasso di positività è al 2%, in aumento rispetto all'1,7% registrato ieri. Sono invece 512 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.145, ovvero 57 in più rispetto a ieri. Sono 137.130 gli attualmente positivi in Italia, 4.617 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.904.441, i morti 133.082. I dimessi e i guariti sono invece 4.634.229, con un incremento di 5.889 rispetto a ieri.

Il bollettino in pdf

I dati delle Regioni

Lombardia

Con 105.057 tamponi effettuati è di 1.735 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita all'1,6% (ieri 1,2%). Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (+1, 57) e nei reparti (+39, 623). Sono 4 i decessi, che portano il totale a 34.273 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 633 i positivi segnalati a Milano (di cui 256 a Milano città), 92 a Bergamo, 178 a Brescia, 85 a Como, 58 a Cremona, 35 a Lecco, 31 a Lodi, 65 a Mantova, 196 a Monza, 52 a Pavia, 9 a Sondrio e 239 a Varese.

Lazio

«Oggi nel Lazio, su 45.242 tamponi (15.133 molecolari e 30.109 antigenici), si registrano 1.229 nuovi casi positivi (+140); 4 i decessi (-2), 611 i ricoverati (+5), 85 le terapie intensive (+4) e +709 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%. I casi a Roma città sono a quota 598». Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nelle ultime 24 ore nella Asl Roma 1 i casi sono stati 127 ed è stato registrato anche un decesso. Nella Asl Roma 2 i nuovi contagi sono stati 267 mentre nella Asl Roma 3 i nuovi casi sono sati 204. Nella Asl Roma 4 si registrano 68 contagi, nella Asl Roma 5 sono 118 con un decesso. Un morto anche nella Asl Roma 6 dove i casi sono 135. Nelle province si registrano in tutto 310 nuovi casi di cui 75 nella Asl di Frosinone; 147 nella Asl di Latina, dove si registra anche un morto; 35 nella Asl di Rieti e 53 nella Asl di Viterbo.

Veneto

Sono 1.283 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il dato porta il totale degli infetti a 497.612 dall'inizio della pandemia. Stabile il numero delle vittime, 11.892. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sale la pressione sugli ospedali, dove sono 421 i malati Covid ricoverati. Di questi, 357 (+6) sono ospitati nei reparti dell'area medica, 64 (+2) in terapie intensiva.. Continua a salire il numero dei soggetti attualmente positivi, 19.297 (+669).

Campania

Sono 885 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 29.048 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania è inserito un nuovo decesso. In Campania sono 24 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 298 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.313 tamponi molecolari sono stati rilevati 494 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,94%. Sono inoltre 14.985 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 39 casi (0,26%). Si registrano 5 decessi: un uomo di 87 anni e uno di 64 entrambi di Trieste deceduti in ospedale, una donna di 80 anni di Trieste deceduta in ospedale, una donna di 94 anni di Udine deceduta in ospedale e un uomo di 91 anni di Gorizia deceduto nel proprio domicilio. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 194. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Sardegna

Tornano a salire i contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registra anche un altro decesso, un paziente della provincia di Nuoro. I nuovi casi confermati sono 140 (+26) sulla base di 2.462 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 7.676 test. Il tasso di positività sale all'1,8 per cento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 10, aumentano di 2 invece quelli in area medica, per un totale di 44 posti letti occupati da positivi. Infine, sono 2.079 (+67) le persone ancora in isolamento domiciliare.

Piemonte

In Piemonte sono 538 i nuovi contagi di Covid, con una quota dell'1% di positivi, rispetto ai 52.757 tamponi diagnostici processati, dei quali 45.407 antigenici. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta anche 4 decessi (1 registrato oggi), un ricoverato in più in terapia intensiva (in totale sono 29), +14 negli altri reparti (310). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.782, i nuovi guariti 263. Dall'inizio della pandemia in Piemonte i casi positivi sono stati 396.130, i morti 11.862, i guariti 377.147.

Emilia Romagna

Tornano sopra quota mille i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 1.014 le infezioni rilevate su oltre 33mila tamponi delle ultime 24 ore. Non si era sopra mille da fine aprile (1.205 il 30 aprile 2021). Ô quanto comunica la Regione nel bollettino. Ricoveri in salita anche se la pressione sugli ospedali al momento non tocca le soglie «sensibili»: ci sono quattro persone in più in terapia intensiva (totale 49 persone) e altre 12 nei reparti Covid (468). Si contano altri sette decessi con Covid-19, anziani. Nelle province in testa per nuovi contagi ancora Bologna (187 casi), Forlì-Cesena (183), Ravenna (163), Modena (154).

Basilicata

Ventidue dei 698 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi al covid-19: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che si sono registrate altre 15 guarigioni di persone residenti in regione. Ieri sono state effettuate 2.512 vaccinazioni (due giorni fa erano state 1.582): i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 435.454 (78,7 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 399.669 (72,2 per cento), ma dalla Regione stamani hanno reso noto che è stata superata la quota 400 mila. Hanno ricevuto la terza dose 23.395 persone.

Calabria

Sono 162 i nuovi contagi (erano 198 ieri) riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. In calo di oltre un punto il tasso di positività che dal 4,01 scende al 2,96% con 5.472 tamponi eseguiti. Cinque i decessi, avvenuti nelle scorse settimane, tre dei quali provincia di Cosenza e una ciascuno nel crotonese e nel reggino, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.479 vittime. Diminuzione sensibile anche per i ricoverati nei reparti di cura, -11 (111), mentre ci sono due ingressi in più nelle terapie intensive (12). Si contano anche 259 guariti (85.415); gli attualmente positivi diminuiscono di 102 (3.687) così come gli isolati a domicilio, -91 (3.564).