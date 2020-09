Covid, Iss: «Contagi e terapie intensive in rialzo, 2.397 focolai attivi di cui 698 nuovi»

I contagi da Covid in Italia sono in aumento, mentre l'età mediana si alza passando a 41 anni: il 35% dei nuovi contagi riguarda persone con un'età sopra i 50 anni. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità - Ministero della Salute. Si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la settima settimana consecutiva, con un'incidenza negli ultimi 14 giorni (periodo 31/8-13/9) di 29.63 per 100.000 abitanti.

LEGGI ANCHE Covid Italia, bollettino oggi: contagi boom (1.907, +322 ripetto a ieri) con meno tamponi. Dieci morti

​

«Lento e progressivo peggioramento dell'epidemia»

In Italia si osserva un «lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-Cov-2, sebbene con un andamento più contenuto rispetto a quello osservato in altri Paesi europei». Lo rileva il monitoraggio Iss-ministero salute relativo alla settimana 7-13 settembre. Anche in questa settimana si rileva una «trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale - si legge - che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all'estero».

In quasi tutte le Regioni si osserva un aumento del tasso di occupazione dei posti letto dedicati sia in area medica che in terapia intensiva. A livello nazionale il tasso di occupazione in area medica è aumentato dal 2% al 4% rispetto al periodo 17-30 agosto 2020, mentre il tasso di occupazione in terapia intensiva dal 1% al 2%, con valori superiori al 5% per alcune Regioni. «Sebbene, non siano ancora stati identificati segnali di sovraccarico dei servizi sanitari assistenziali - si legge nel report - la tendenza osservata potrebbe riflettersi in un maggiore impegno».

Nella settimana di monitoraggio 7-13 settembre sono stati riportati complessivamente 2397 focolai attivi di cui 698 nuovi, entrambi in aumento per la settima settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 2280 focolai attivi di cui 691 nuovi). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute. Questo comporta , si sottolinea, «un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus.



Covid, trapianto senza precedenti su bimba di 1 anno a Firenze: ha anche la leucemia A un anno e cinque mesi una bambina ha affrontato un intervento che non ha precedenti in Italia. La piccola ha subito un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche per curare una forma di leucemia mieloide ad altissimo rischio ed era contemporaneamente positiva al coronavirus .

«A partire da giugno, probabilmente per effetto delle riaperture del 4 e 18 maggio e del 3 giugno, a livello nazionale si è notato un leggero, ma costante incremento dell'indice di trasmissione nazionale Rt che ha superato la soglia di 1 intorno al 16 agosto 2020». Tuttavia, «nel periodo dal 27 agosto al 9 settembre, l'Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,92 (95% intervallo di confidenza 0,79-1,17), al di sotto di 1 nel suo valore medio dopo 2 settimane».

«Bisogna tuttavia interpretare con cautela l'indice di trasmissione nazionale in questo particolare momento dell'epidemia - ribadiscono gli esperti - Infatti Rt calcolato sui casi sintomatici, pur rimanendo l'indicatore più affidabile a livello regionale e confrontabile nel tempo per il monitoraggio della trasmissibilità, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale. Pertanto l'Rt nazionale deve essere sempre interpretato tenendo anche in considerazione il dato di incidenza».



Rezza: « Focolai diffusi nel Paese »

Il numero di casi di Covid-19 aumenta per la settima settimana consentiva, l'Rt si pone di poco al di sopra di 1. Ci sono dei focolai diffusi nel Paese, l'età media sta aumentando ed è di circa 41 anni. Questo vuol dire che evidentemente c'è trasmissione intra-familiare, cioè il virus passa dai più giovani alle persone più anziano. Questo spiega un certo aumento lento ma graduale nelle ospedalizzazioni». Lo ha detto il capo del dipartimento prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza commentando i dati dell'ultimo Monitoraggio dell'Iss.

Ultimo aggiornamento: 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA