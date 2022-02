Covid Lazio, bollettino 10 febbraio: 15 morti e 8.133 casi in più (oltre 4mila a Roma)

Oggi nel Lazio su 20.290 tamponi molecolari e 53.143 tamponi antigenici per un totale di 73.433 tamponi, si registrano 8.133 nuovi casi positivi al Covid (+137), sono 15 i morti (-25), 1.994 i ricoverati (-48), 191 le terapie intensive (+1) e +11.699 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%. I contagi a Roma città sono a quota 4.067.

«Si riduce l’incidenza del 20% su base settimanale, arriviamo a 1.214 ogni 100 mila (ultima rilevazione era a 1.505). Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 16%, l’area medica al 31%, entrambi in calo. Per la fascia 5/11 anni abbiamo chiesto ai pediatri un recall per chi non si fosse ancora vaccinato né prenotato. Ad oggi somministrate in questa fascia oltre 222 mila vaccini tra prima e seconda dose. Il vaccino è sicuro», commenta l'assessore regionale Alessio D'Amato. Tutti i pomeriggi a partire dalle 14 si può accedere liberamente, senza prenotazione, nei centri vaccinali della Regione Lazio per ricevere il vaccino anti Covid.

Asl Roma 1: sono 1.184 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.396 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.487 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 529 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 637 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 951 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.949 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 673 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 776 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 165 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 335 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.