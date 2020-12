Covid e Natale, Lopalco: «Nuove misure, autoregolazione non basta»

L'autoregolazione è destinata a fallire: le misure anti Covid non verrebbero rispettate. È di questo avviso l'epidemiologo e assessore alla Sanità pugliese, Pierluigi Lopalco, che ha parlato all'Adnkronos: «Durante il periodo natalizio esistono due elementi di criticità: gli assembramenti legati allo shopping e il rischio di riunioni familiari frequenti e numerose. Entrambi questi elementi destano preoccupazione. La speranza che i cittadini riescano ad autoregolarsi viene meno dopo le immagini degli ultimi giorni. In assenza di una efficace campagna di comunicazione che spieghi con forza il rischio legato a questi comportamenti, purtroppo la scelta di ulteriori misure restrittive sembra una strada da percorrere». Queste le parole dell'assessore in merito alle misure anti coronavirus.

