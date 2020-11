Covid, Lopalco: «Quello che vediamo oggi non è colpa delle discoteche»

Che connessione c'è tra questa seconda ondata di Covid e le discoteche aperte questa estate? Semplice, non ci sono legami secondo il virologo Pierluigi Lopalco oggi assessore regionale alla Sanità in Puglia. «Durante l'estate il virus circolava pochissimo. Quello che vediamo è l'andamento naturale della pandemia perché il virus non si può cancellare dalla popolazione. Le discoteche potevano stare aperte perché non c'erano positivi, è molto semplice. C'era gente ammassata, ma non positivi. Faccio un esempio: la Puglia è stretta e lunga, il turismo ha avuto il suo boom nel Salento, il tacco d'Italia, e lì ci sono state discoteche affollate e un sacco di gente in strada. Oggi il Salento è la zona della Puglia meno colpita dalla pandemia. Quindi il problema è che le situazioni locali vanno monitorate». Lo ha rimarcato l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia, ospite di 'Omnibus' su La7.

APPROFONDIMENTI TERNI Come cambia la movidameno aperitivi, più take away NON SOLO ROMA NORD «Feste sui bus a Capodanno», la provocazione social:... CRISI Chiusura alle 18, la rivolta di bar e ristoranti:...

Covid, le palestre e i ristoranti sono più sicuri delle chiese. Ecco i “super diffusori” del virus

Covid, Lopalco: «Dubbi su lockdown in alcune città, serve rallentare i contatti»

Sulla possibilità di un nuovo dpcm in arrivo oggi, Lopalco ha sottolineato che «la paura è una pessima consigliera, viene molto velocemente e se ne va altrettanto velocemente: se dobbiamo convincere i cittadini che la situazione è seria non dobbiamo stimolare l'effetto paura ma spiegare e comunicare. In questo momento - ha aggiunto l'epidemigologo - serve non tanto dare certezze epidemiologiche, ma economiche. Capisco che non sia facile trovare le risorse per dare i contributi a chi in questo momento non ha più un lavoro, ma oggi è questa la priorità».

Lopalco ieri sera da Fabio Fazio ha spiegato di nuovo perché ha deciso di chiudere tutte le scuole in Puglia: «La chiusura delle scuole era per noi una misura impopolare perché le misure di contenimento vanno prese quando non si vede ancora il disastro. Questo è il paradosso della prevenzione: il principio di precauzione è difficile da far digerire anche in maniera politica». «Un pò tutti si allineeranno alle misure che abbiamo preso noi sulla scuola. La scuola è un aggregatore sociale importantissimo. Intorno al mondo della scuola si muove ogni famiglia italiana - ha aggiunto - La Puglia è una delle regioni meno colpite dalla seconda ondata ma abbiamo migliaia di ragazzi a casa in isolamento, perché si sono contagiati oppure sono stati a contatto, e la burocrazia degli isolamenti ci blocca tutto il contact tracing».

Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA