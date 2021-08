Covid, "rosse" cinque Regioni italiane: si aggiunge anche la Calabria. La mappa dei contagi Ue

Salgono a cinque le regioni italiane rosse nelle mappe dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre a Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche, tornate rosse nelle scorse settimane, nell'ultimo aggiornamento si aggiunge anche la Calabria. Tutto il resto dell'Italia è in giallo, ad eccezione del Molise e della Provincia autonoma di Bolzano, che restano in verde.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/PCbbYoDaUm

— ECDC (@ECDC_EU) August 12, 2021