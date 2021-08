Covid, salgono a 208 i nuovi positivi oggi nelle Marche

ANCONA - Salgono a 208 i nuovi positivi al Covid oggi nelle Marche su 1622 tamponi nel percorso prime diagnosi, in crescita anche la percentuale di positività che è del 12,8%. L'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti passa da 79,19 di ieri a 78,99. La provincia con il maggior numero di nuovi contagi è Macerata con 84, poi Pesaro Urbino 35, Ancona 33, Ascoli 22, Fermo 21 e 13 di fuori regione.

CALANO I RICOVERI, NESSUN DECESSO

Buone nuove sul fronte dei ricoveri per Covid, in calo per il secondo giorno cosecutivo: oggi sono 48, 5 meno di ieri. Restano 6 quelli ricoverati in terapia intensiva, calano quelli in semi intensiva (6, -1) e nei reparti non intensivi (36, -4); restano 4 i pazienti assistiti nei Pronto soccorso. Anche oggi, per fortuna, non è stato registrato nessun decesso. Dall'inizio dell'epidemia sono stati 3.041 i morti nelle Marche, 1.708 uomini e 1.333 donne. Dei 208 nuovi positivi 38 erano sintomatici, 59 sono dovuti a contatti domestici, 49 a contatti stretti con un positivo, 6 in ambito lavorativo e 3 in ambiente di vita/socialità. Per 50 casi sono in corso le analisi epidemiologiche.