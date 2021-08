Covid, oggi nelle Marche i nuovi positivi sono 171, in tre province il virus corre di più. Due decessi in 24 ore

ANCONA - Sono 171 i nuovi positivi al coronavirus oggi, 13 agosto 2021, nelle Marche, il 12,9% dei tamponi processati nel percorso diagnostico. L'incidenza scende leggermente a 76.02 casi su 100mila. Resta Macerata la provincia con il maggior numero di nuovi contagi da Covid (48), seguita da Pesaro Urbino (39), Fermo (30), Ancona (27), Ascoli (14). Sono 13 i casi di fuori regione.

DUE DECESSI, GIÙ I RICOVERI

Purtroppo il Covid torna a uccidere nelle Marche, il Gores, con una correzione "last minute" del bollettino ha segnalato la morte di due persone, una 88enne di Carpegna (Pu) ed un 91enne di Fano (Pu), entrambi già afflitti da altre malattie. Nelle Marche sono decedute 3.043 persone, 1.709 uomini e 1.334 donne. Scendono per il quarto giorno consecutivo i ricoveri per Covid nelle Marche: oggi sono 38, 5 meno di ieri. Un ricoverato in più in terapia intesiva (7), calano quelli in semi intensiva (6, -1) e nei reparti non intensivi (25, -5). Sono 6 (+2) i pazienti assistiti nei Pronto Soccorso. Dei 171 positivi di oggi 25 erano sintomatici, 56 dovuti a contatti domestici, 39 a contatti stretti con un positivo, 4 in ambiente di vita-socialità e 2 in ambito lavorativo. Per 42 casi sono in corso gli approfondimenti