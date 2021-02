Covid, Bassetti a Domenica In: «A fine marzo vedremo la luce»

«A marzo vedremo la luce». Ne è convinto il direttore delle Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti che ne ha parlato a Domenica In. Ospite di Mara Venier, l'infettivologo ha dato alcuni pareri sull'andamento della campagna vaccinale anti Covid: «Non ho mai smesso di essere preoccupato - ha esordito - bisogna avere pazienza per le prossime 5 settimane e probabilmente a fine marzo vedremo la luce; con l'aumento delle vaccinazioni, dovremmo iniziare a vedere la discesa». Un traguardo, quello del calo dei contagi da coronavirus, che potrebbe consentire - secondo l'infettivologo - un graduale ritorno a una vita normale.

Zona gialla e arancione, Bassetti: «Basta decisioni del venerdì, gli scienziati devono capire le ragioni degli imprenditori»

«Spero che il cambio di governo porti un cambio di passo sui vaccini», ha proseguito, visto che «il sistema sanitario si è dato da fare ma sui vaccini non è stato cosi. L'Europa rischia di perdere nel confronto con gli Usae ci sono responsabilità in Italia e in Europa», così Bassetti.

Ultimo aggiornamento: 20:32

