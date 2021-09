Covid, Iss: contagi in calo tra gli under 19 (17.312 nuovi casi). Oltre la metà ha meno di 12 anni

L'Istituto superiore di sanità, nel Focus “Età scolare” contenuto nel documento esteso pubblicato oggi su Epicentro, ha riportato che nelle ultime due settimane (30 agosto-12 settembre) sono stati diagnosticati e segnalati 17.312 nuovi casi Covid-19 (contro i 22.843 delle 2 settimane precedenti) nella popolazione 0-19 anni, di cui poco più del 50% resta sempre tra gli under 12, sebbene il dato non sia consolidato. Mentre si è osservata «una forte diminuzione dell'incidenza 12-19 anni e un rallentamento della crescita dell'incidenza negli over 20 a partire da inizio agosto».

