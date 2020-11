Covid, anche il morbillo fa paura. «Possibile epidemia nel 2021, bimbi hanno saltato i vaccini»

L'epidemia di morbillo potrebbe essere lo spettro del 2021 come conseguenza indiretta della pandemia da Covid-19. Perchè? Con l'emergenza del coronavirus che ha monopolizzato energie e risorse della Sanità mondiale, molti bambini hanno saltato la vaccinazione per il morbillo e si trovano dunque scoperti dal punto di vista immunitario.

Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) i ritardi nelle campagne vaccinali in 26 paesi hanno portato finora a 94 milioni di bambini che hanno saltato le dosi di vaccino per il morbillo nel 2020. A lanciare l'allarme è l'équipe di scienziati del Murdoch Children's Research Institute (australiano) che ha pubblicato i dati di uno studio sulla rivista "The Lancet".

Cuore dello studio è l'analisi dei dati e la valutazione degli effetti delle mancate vaccinazioni del 2020. Oltre alle vaccinazioni mancate, l'aumento della malnutrizione come conseguenza delle ricadute economiche della pandemia, può peggiorare - specie nei paesi a basso e medio reddito - la gravità del morbillo e quindi il rischio di mortalità.

«È probabile che nei prossimi mesi vedremo un aumento dei bambini non vaccinati e quindi suscettibili al morbillo - scrive Kim Mulholland, del Murdoch Children's Research Institute - Molti vivono in paesi poveri dove la malnutrizione e la carenza di vitamina A (che si associa al morbillo più grave, ndr) sono già aumentate in questi mesi di pandemia».

