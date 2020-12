Covid a Napoli, Ascierto e altri ricercatori del Pascale in una classifica degli scienziati più influenti al mondo

La prestigiosa rivista internazionale PLOS Biology ha pubblicato una classifica degli scienziati più influenti al mondo, tra essi anche sei ricercatori dell'Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli, come Gerardo Botti, direttore scientifico del Pascale, Paolo Ascierto, in prima linea nella lotta al Covid, e Sandro Pignata, direttori di due unità cliniche e di ricerca del polo oncologico partenopeo.

«Continuano ad arrivare riconoscimenti per la sanità campana che si conferma un’eccellenza non soltanto nell’emergenza ma anche nell’ordinario e nella ricerca e questo è un motivo di vanto per tutti noi campani. Immaginano allora quali passi si potrebbero compiere se ci fosse una equa divisione dei fondi tra Nord e Sud da investire nella salute pubblica e nella ricerca. Ai ricercatori del Pascale e al prof. Ascierto facciamo le nostre congratulazioni» sono state le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Ultimo aggiornamento: 14:55

