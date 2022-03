Covid, a Napoli lo studio sull'integratore alimentare contro la perdita di massa muscolare

Un integratore alimentare a base arginina, creatina, L-carnitina, vitamine C ed E può aiutare a contrastare la sarcopenia, cioè la perdita di massa muscolare che determina un abbassamento del livello di performance fisica. Si tratta di una malattia tendenzialmente della terza età, ma che può insorgere anche tra i pazienti colpiti da Covid-19.

A evidenziare i benefici di questo integratore è uno studio clinico tutto italiano, condotto a Napoli e pubblicato su Healthcare, che ha evidenziato i vantaggi di questo integratore, chiamato Argivit, anche nel favorire la risposta del sistema immunitario all'infezione. In particolare grazie alla supplementazione di arginina si è osservata una riduzione del 58% del numero di giorni di ventilazione nei pazienti ricoverati in terapia sub-intensiva e di quasi il 10% dei giorni di ospedalizzazione.

«La perdita progressiva di massa muscolare e la conseguente debolezza colpiscono oltre il 60% degli uomini e donne infettati dal Coronavirus - spiega Eduardo Pone, responsabile del dipartimento di Medicina d'urgenza dell'Ospedale del Mare di Napoli -. Questi sintomi si verificano di solito pochissimi giorni dopo l'inizio del ricovero e riguardano anche i pazienti più giovani. Si tratta di problematiche che presentano ripercussioni dirette sulla dinamica respiratoria e quindi sulle funzioni fisiologiche nel complesso».

«Abbiamo condotto uno studio retrospettivo osservazionale su quaranta pazienti ricoverati in terapia sub-intensiva trattati con Argivit confrontando i dati con un gruppo di controllo di altrettanti malati» illustra Carolina Bologna, specialista in Geriatria, dirigente medico presso l'Uoc di Medicina interna dell'Ospedale del Mare. Lo studio, aggiunge, «ha dimostrato una riduzione dell'ospedalizzazione in media di sette giorni», che «significa anche abbattere il rischio d'infezioni ospedaliere. C'è poi l'aspetto psicologico che non deve essere trascurato». Per Bologna «si tratta di un dato molto interessante e che può contribuire a migliorare gli esiti del Covid-19, anche se non si tratta ovviamente di una terapia salva vita».