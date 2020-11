Covid, Oms: «A Natale evitare pranzi e cene in famiglia»

Covid, il monito dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms): «A Natale evitare pranzi e cene in famiglia». La decisione più saggia a Natale, dunque, sarebbe quella di non fare né pranzi né cene in famiglia per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il capo tecnico dell'Oms,a Maria Van Kerkhove, durante il consueto briefing sul Covid-19. «La difficile decisione di non riunirsi in famiglia per le feste è la scommessa più sicura», ha sottolineato la dottoressa.

Covid Italia, il bollettino di oggi 23 novembre 2020: 22.930 nuovi casi e 630 morti. Calano attualmente positivi e terapie intensive Sono 22.930 i nuovi contagi da Covid in Italia secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. I morti sono 630. A 11 mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia supera quindi la soglia delle 50mila vittime per Covid. Secondo i dati del ministero della Salute il numero dei morti è arrivato a 50.453, con un incremento rispetto a ieri di 630.





