Covid, neonata positiva muore a 9 giorni dalla nascita: la madre non si era vaccinata

Una bambina di soli 9 giorni è morta a causa del Covid in Gran Bretagna ed è una delle vittime del virus più giovani al mondo. Il suo nome era Ivy-Rose Court. Come riporta il Guardian, la neonata è nata prematura a 26 settimane di gestazione e positiva al Covid-19. L'infezione era stata contratta dalla madre, la ventiduenne Katie Leeming, durante la gravidanza. La donna non si era vaccinata per paura degli effetti del vaccino sul nascituro, mentre il compagno ha contratto il coronavirus nonostante avesse completato l'iter vaccinale. Il Royal College of Midwives raccomanda alle donne incinte di vaccinarsi. Il Sistema sanitario nazionale consiglia per le donne in gravidanza l'uso del vaccino Pfizer o Moderna.

Neonata morta di Covid, il dolore della mamma

Katie Leeming ha detto: «Se non avessi avuto il Covid e una febbre così alta, onestamente non credo che Ivy-Rose sarebbe nata prematura. Fino ad allora, la gravidanza stava andando bene. È molto raro che i neonati prendano il Covid, ma la nostra bambina è risultata positiva, è peggiorata e si è ammalata sempre di più, prima di morire a soli nove giorni». La mamma della giovanissima vittima ha concluso: «Siamo tutti devastati, è una lotta cercare di organizzare un funerale per un bambino così piccolo. Senza Covid, penso che Ivy-Rose sarebbe ancora qui».